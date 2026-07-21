Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Boztepe ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Boztepe İlçe Tapu Müdürlüğü'nde işlemler sırasında rüşvet alındığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında İ.T., D.Ç. ve M.C. isimli şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve D.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR