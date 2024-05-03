Kıyma makinesine kaptırdığı eli için AFAD ve itfaiye seferber oldu - Son Dakika
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Kıyma makinesine kaptırdığı eli için AFAD ve itfaiye seferber oldu

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Karaman'da bir etli ekmek fırınında çalışan kadın, kıyma makinesine elini kaptırdı ve eli bileğinden koparak makinenin içinde kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, kopan elin çıkarılması için fırına çağrıldı. Kıyma makinesi yerinden sökülerek içindeki el ile birlikte kadın hastaneye götürüldü. Kopan el, teknik servis tarafından çıkarılarak muhafaza altına alındı.

03.05.2024 02:03
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Elini kıyma makinesine kaptıran kadın için AFAD ve itfaiye seferber oldu

Kıyma makinesi içerisinde kalan elin çıkarılması için hastaneye getirildi

KARAMAN - Karaman'da çalıştığı etli ekmek fırınında kıyma makinesine kaptırdığı eli bileğinden kopan kadın için AFAD ve itfaiye seferber oldu. Kopan elin çıkarılması için kıyma makine yerinden sökülerek hastaneye götürüldü.

Olay, Rauf Denktaş Mahallesi'nde bulunan bir etli ekmek fırınında yaşandı. İddiaya göre, etli ekmek fırınında çalışan Yudum D. (40), kıyma makinesiyle et çekerken bir anlık dalgınlığı sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Kadının feryat etmesi üzerine diğer çalışanlar hemen makineyi durdurdu ancak Yudum D.'nin sağ eli bileğinden koparak kıyma makinesinin içerisinde kaldı. Eli bileğinden kopan kadın baygınlık geçirirken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kopan eli ise makineden çıkarılamayarak içinde kaldı. Bunun üzerine fırına AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Fırına gelen AFAD ve itfaiye ekibinin yardımıyla kıyma makinesi yerinden sökülerek içindeki el ile birlikte kadının kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Teknik servisin kıyma makinesini açması sonrası kopan el kıyma makinesinin içerisinden çıkarılarak muhafaza altına alındı. Yudum D. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından organ nakli çantasına konan eliyle birlikte ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(AKO-MD-FM-

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıyma makinesine kaptırdığı eli için AFAD ve itfaiye seferber oldu - Son Dakika

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