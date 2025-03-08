Kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde E.G. ile kız arkadaşı E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda kız arkadaşı tarafından kalçasından biçaklanan E.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kız Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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