Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi

Haberin Videosunu İzleyin
Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi
21.08.2025 10:52  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi
Haber Videosu

Brezilya'nın Vila Velha kentinde yaşanan olayda, bir kadının telefonunu çalan hırsız, kadının erkek arkadaşı tarafından arabayla ezildi. Hırsızın bisikleti aracın altında kalırken, hırsız yaralı halde kaçmaya çalıştı. Ancak kadın, erkek arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar hırsızın peşine düştü. Hırsız, kalabalık tarafından dövüldü ve ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Brezilya'nın Vila Velha kentinde yaşanan olayda, bir kadının telefonunu çalan hırsızın başına gelmeyen kalmadı. Bisikletiyle yaklaşarak genç kadının elinden telefonu kapan hırsızı, tam o sırada olay yerine gelen kadının erkek arkadaşı arabasıyla ezdi.

Çarpmanın etkisiyle bisikleti aracın altında kalan hırsız, yaralı halde kaçmaya çalıştı. Ancak kadın, erkek arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar peşine düştü. Bir kavşakta yere düşen hırsıza, kalabalıktan biri karate tekmesi atarken diğerleri de yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Olayı anlatan genç kadının sevgilisi, hırsızın silahlı olduğunu ve yere düştüğünde tabancasının kaldırıma savrulduğunu söyledi:

"İlk aklıma gelen şey kaçmasını engellemekti. Tamamen refleksle arabayı sürdüm." dedi.

Ağır dayak yiyen hırsız önce hastaneye kaldırıldı, ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Güney Amerika'da sık sık yaşanan "mahallelinin adalet dağıtması" olaylarının son örneği olan bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Daha önce de içinde çocukların bulunduğu bir arabayı çalan hırsız, öfkeli kalabalık tarafından yakalanıp feci şekilde dövülerek hayatını kaybetmişti.

Meksika'da ise yolcu otobüslerini hedef alan iki hırsız, yakalandıktan sonra elleri bağlanarak kalabalık tarafından acımasızca dövülmüş, tekmelerle ölümün eşiğine getirilmişti.

Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi
Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi
Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi

Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:08:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kız arkadaşının telefonunu çalan hırsızı arabasıyla ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.