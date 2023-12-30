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Kız arkadaşıyla yürürken husumetlisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Kız arkadaşıyla yürürken husumetlisi tarafından bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşıyla yürüyen genç, geçmişte husumeti bulunan şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Şahıs olay yerinden kaçarken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

30.12.2023 - 05:10,
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Kız arkadaşıyla yürürken husumetlisi tarafından bıçaklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşı ile yürüyen genç, husumetlisi tarafından bacağından bıçaklandı. Şahıs olay yerinden kaçarken yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre kız arkadaşı ile cadde üzerinde yürüyen E.A. geçmişte husumeti bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahısla karşılaştı. İkili arasında kısa süreli tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen şahıs, E.A.'yı bacağından bıçakladı. E.A. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar tarafından E.A.'ya tampon yapılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kız arkadaşıyla yürürken husumetlisi tarafından bıçaklandı
Kaynak: İHA
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Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşıyla yürürken husumetlisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika


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