İki grup arasında "kız isteme" kavgası: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında "kız isteme" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvar'da iki grup, daha önce kız isteme meselesi yüzünden tartıştı.
Taraflar arasından yaşanan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kız İstemede Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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