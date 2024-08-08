Kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı Şüpheli kısa sürede yakalandı - Son Dakika
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Kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı Şüpheli kısa sürede yakalandı

Bursa'da kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçaklayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi.

08.08.2024 21:22
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Kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı

Şüpheli kısa sürede yakalandı

BURSA - Bursa'da kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçaklayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. kız kardeşini tehdit eden akrabası Ramazan U. ile görüşmek için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Ramazan U. yanında bulundurduğı bıçak ile Yusuf K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken yerde kanlar içerisinde kalan Yusuf K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Ramazan U.'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı Yusuf K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçakladı Şüpheli kısa sürede yakalandı - Son Dakika

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