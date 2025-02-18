Kız Meselesi Kavgası: Şüpheliler Yakalandı

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Kız meselesi yüzünden tartıştıkları genci döven şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de kız meselesi yüzünden tartıştıkları genci sokak ortasında döven şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karşılaşan 2 gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca D.K. isimli şahıs hastanelik olana kadar dayak yemişti. Acımasızca yapılan saldırı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülenmişti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışma sonucunda H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli şüpheli şahısların 17 Şubat 2025 tarihinde saat 16: 00 sıralarında yakalandı. Şüpheli şahıslar bugün adliyeye sevk edildi.