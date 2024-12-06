Kız Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Mini Konser - Son Dakika
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Kız Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Mini Konser

Adana'da 15 kız öğrenci, öğrenip hediye edilen sazlarıyla Emniyet Müdürü'ne mini konser verdi.

06.12.2024 23:38
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Adana Emniyet Müdürünün makamında kızlar saz çaldı müdür dinleyip eşlik etti

ADANA - Adana polisi "Gücümüz Sevgimiz" projesi çerçevesinde 15 kız öğrenciye saz çalmayı öğretti. Kurs sonunda saz hediye edilen öğrenciler İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a makamında mini bir konser verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında hazırlanan "Gücümüz Sevgimiz" isimli projesiyle Yüreğir ilçesi Vehbi Necip Savaşan Ortaokulunda 15 kız öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile "Saz Kursu" açıldı. Kursta kullanılacak sazlar proje kapsamında alınarak çocuklara hediye edildi.

Kurs ile çocukların suçtan uzak durmalarına, sosyal bağlar kurmalarına, bilişsel işlevlerini, el-göz koordinasyonu ve motor becerilerini ve öz güvenlerini artırarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlandı. 3 ay süren kurs sonunda saz çalmayı öğrenen öğrencileri İl Emniyet Müdürü Arıkan, makamında kabul etti. Kız öğrenciler Arıkan'a sazları ile mini bir konser verdi.

"Müzik aleti çalmak sizi bambaşka yerlere götürecek

Arıkan, "Küçük yaşta enstrüman çalmanız, bir müzik aletini çalmanız çok keyifli bir şey. Gelecek yaşamınızda mutlaka müzik aleti çalma aktivitesiniz değerlendirmenizi istiyorum. Müzik aleti çalmak isiz bambaşka yerlere götürecek. Biz çok keyif aldık bu vermiş olduğunuz konserden. Bundan sonra ki konserlerde farklı parçalar farklı melodiler bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Çok heyecanlıyım"

Kursa çok hevesli katıldığını belirten Nazmiye Gül Ergül (10)," Saz çalmaya gittikçe ilgim arttı. Burada mini konser vereceğiz. Burada olduğum için çok mutluyuz. Saz çalmayı devam ettirmeyi planlıyorum. Çok heyecanlıyım, elim ayağım titriyor, kalbim güm güm atıyor. Çok mutluyum, bu mini konseri çok beklemiştik" dedi.

"Bu imkanı sundukları için teşekkür ediyorum"

Nur Sima Sümbül (10), "Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Burada mini konser vereceğiz çok mutluyum. Bu imkanı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Polisler bize saz hediye ettiği için çok teşekkür ederim, çok mutluyum" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Mini Konser - Son Dakika

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