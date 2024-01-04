 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı

Şanlıurfa'da bir kız öğrenci, ders sırasında sınıftaki sandalyeye sıkıştırdığı bacağını itfaiye ekipleri sayesinde kurtardı. Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Kız Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri, kısa süren bir çalışma sonucunda kız öğrencinin bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Öğrencinin herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.

04.01.2024 - 20:13,
Abone Ol

Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kız öğrencinin ders sırasında sınıftaki sandalyeye sıkıştırdığı bacağını itfaiye çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde bulunan Kız Anadolu Lisesinde yaşandı. Ders gördüğü sırada bacağını sandalyenin demirlerinin arasına sıkıştıran kız öğrenci için itfaiye harekete geçti. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından kız öğrencinin bacağını sıkıştırdığı yerden kurtardı. Kız öğrencinin herhangi bir sağlık sorununun ise oluşmadığı öğrenildi.

Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, İtfaiye, Olaylar, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı - Son Dakika


20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52
Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek

Son Dakika
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 21:25:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kız öğrencinin sıkışan bacağını itfaiye çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement