Kızılay Metro İstasyonunda Kavga: 1 Yaralı

Kızılay metro istasyonunda kavga: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılay metro istasyonunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılay metro istasyonunda iki şahıs arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenliklerin çabalarına rağmen kavga uzun süre devam etti. Olayda, kavga eden şahıslardan birisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olaya yönelik inceleme başlattı.