Kızılcahamam'da Anne Ayı ve Yavruları Sokaklarda

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir anne ayı ve üç yavrusu sokaklarda görüntülendi.

Ankara Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan anne ayı ve üç yavrusu ilçenin sokaklarına kadar inmeye başladı. Yaşadıkları Milli Parktaki ormanlık alandan ilçenin sokaklarına inen anne ayı ve yavruları çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. - ANKARA