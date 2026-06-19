Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir anne ayı ve üç yavrusu sokaklarda görüntülendi.
Ankara Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan anne ayı ve üç yavrusu ilçenin sokaklarına kadar inmeye başladı. Yaşadıkları Milli Parktaki ormanlık alandan ilçenin sokaklarına inen anne ayı ve yavruları çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kızılcahamam'da Anne Ayı ve Yavruları Sokaklarda - Son Dakika
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