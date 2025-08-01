Kızılcahamam\'da Kaybolan Sefa Karataş\'ın Cansız Bedeni Bulundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 gün önce kaybolan şahsın cansız bedeni çay yatağında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Sefa Karataş'ın anne ve babası, 3 gün önce oğullarının Kırkırca Mahallesi'nde kaybolduğu ihbarında bulundu. Karataş için jandarma ve AFAD personelinden oluşan arama timi oluşturuldu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde kayıp Karataş, Alpagut Mahallesi yakınlarındaki çay yatağında ölü bulundu. Karataş'ın çay yatağından çıkarılan cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - ANKARA