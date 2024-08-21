Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı.
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