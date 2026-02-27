Kızıltepe\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kırkkuyu Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN