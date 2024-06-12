Kızıltepe'de Kadınlar Arasında Saç Saça Baş Başa Kavga - Son Dakika
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Kızıltepe'de Kadınlar Arasında Saç Saça Baş Başa Kavga

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çarşıda karşılaşan iki grup kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrılan kadınlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12.06.2024 21:36
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kadınların saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Çarşıda karşılaşan iki grup kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar, kadınları güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızıltepe\'de Kadınlar Arasında Saç Saça Baş Başa Kavga
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızıltepe'de Kadınlar Arasında Saç Saça Baş Başa Kavga - Son Dakika

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