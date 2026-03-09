Kızıltepe\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 35 CCU 049 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN