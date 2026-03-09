Kızıltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kızıltepe\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
09.03.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de cip ile ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 35 CCU 049 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnceleme, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor’da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı
Nusret, İran’ın her gün vurduğu şehre gitti Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti
Son nefesini Kadınlar Günü’nde veren kadının eşinin ifadesi pes dedirtti Son nefesini Kadınlar Günü'nde veren kadının eşinin ifadesi pes dedirtti
Tahran’da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada Tahran'da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
Avrupa’nın en büyük ülkesi teyakkuzda 2 günlük stok kaldı Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 14:55:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.