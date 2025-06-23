KKKA Şüphesiyle Tedavi Altına Alınan Kadın Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran günü yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavi altına alınan Çeküç, daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Çeküç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇANKIRI