KKTC'de cezaevi grevini Bakanlar Kurulu 60 gün erteledi, sendikalar askıya aldı - Son Dakika
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KKTC'de cezaevi grevini Bakanlar Kurulu 60 gün erteledi, sendikalar askıya aldı

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KKTC Merkezi Cezaevi çalışanlarının vardiya ve mesai talepleriyle başlattığı grev, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendi. Kararın ardından KTAMS, KAMUSEN ve HAKSEN grevi askıya aldı; KTAMS Başkanı Serman Yiğit taleplerini sürdüreceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Merkezi Cezaevi çalışanlarının vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai uygulamalarına ilişkin talepleri nedeniyle başlattığı grev, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendi.

KKTC Merkezi Cezaevi çalışanları, vardiya düzeni, rotasyon uygulamaları ve düzensiz mesai şartlarına ilişkin taleplerini gündeme taşıyarak grev kararı aldı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) tarafından dün başlatılan grev kapsamında acil durumlar ve ambulans hizmetleri dışındaki cezaevi giriş ve çıkışları durduruldu.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit, cezaevi çalışanlarının vardiya ve rotasyon sistemine ilişkin taleplerinin görüşülmesi için Teknik Kurulun yeniden toplanmasını istedi. Sendikalar, başbakanlığa saat 20.00'ye kadar süre verildiğini, bu süre içerisinde toplantıya ilişkin olumlu yanıt alınmaması üzerine grevin 21 Ekim'de de sürdürüleceğinin duyurdu.

Bakanlar Kurulu 60 günlük erteleme kararı aldı

Grevin ardından toplanan Bakanlar Kurulu, Merkezi Cezaevi'ndeki grevi 60 gün süreyle erteledi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapıldığı belirtildi. Kararda, grevin zorunlu hizmetleri ciddi biçimde aksatması ve kamu güvenliğini bozucu nitelikte olması erteleme gerekçesi olarak gösterildi.

Sendikalar grevi askıya aldı

Bakanlar Kurulu kararının ardından KTAMS, KAMUSEN ve HAKSEN, Merkezi Cezaevi'ndeki grevin askıya alındığını duyurdu. KTAMS Başkanı Serman Yiğit, erteleme kararına uyacaklarını ancak çalışanların çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin taleplerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Sendikaların talep ettiği Teknik Kurul toplantısının yeniden yapılacağı tarihe ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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