KKTC'de Sağlık Dolandırıcısı Yakalandı

ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı soruşturmasının firari şüphelisi İbrahim Khaldoon Hilmi'nin yaklaşık bir yıldır KKTC'de yaşadığı ortaya çıktı. "Yasaklı göçmen" ilan edilen Hilmi, Türkiye üzerinden ABD'ye teslim edildi.

ABD'de yaklaşık 3,7 milyar dolarlık (172 milyar TL) Medicare dolandırıcılığı soruşturmasının firari şüphelilerinden Irak asıllı ABD vatandaşı İbrahim Khaldoon Hilmi'nin yaklaşık 1 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığı ve uluslararası iş birliği kapsamında ABD'ye gönderildiği öğrenildi. Bakanlar Kurulu'nun 16 Haziran tarihli kararıyla "yasaklı göçmen" ilan edilen Hilmi'nin, ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde sanık olarak arandığı belirtildi. Mayıs 2025'ten bu yana Çatalköy'de bulunduğu kaydedilen Hilmi, hakkındaki uluslararası süreç kapsamında düzenlenen operasyonla KKTC'den çıkarılarak önce Türkiye'ye götürüldü, ardından 19 Haziran'da FBI yetkililerinin gözetiminde ABD'ye sevk edildi.

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC'nin başta Türkiye ve Interpol olmak üzere uluslararası güvenlik kurumlarıyla iş birliğine açık olduğunu vurguladı.

FBI: "3,7 milyar dolarlık düzenek kurduğu iddia ediliyor"

FBI Direktörü Kash Patel ise yaptığı açıklamada, Hilmi'nin Mayıs 2025'ten bu yana firari olduğunu belirterek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki Beyaz Saray Görev Gücü, FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki yetkililerin ortak operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Patel, "İbrahim Khaldoon Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılık vakalarından biriyle suçlanıyor. İddiaya göre Medicare'i dolandırmak için 3,7 milyar dolarlık devasa bir düzenek kurdu. Mayıs 2025'ten beri kaçaktı ancak yakaladık" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesine göre Hilmi'nin, Florida merkezli Sunshine Senior Solutions şirketiyle bağlantılı olarak sağlık hizmetleri dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütü faaliyetleri kapsamında çeşitli suçlamalarla karşı karşıya bulunduğu bildirildi. Soruşturma dosyasında, ihtiyaç duyulmayan veya hiç teslim edilmeyen idrar kateterleri ile çeşitli tıbbi ekipmanlar için Medicare sistemine milyarlarca dolarlık sahte fatura düzenlendiği öne sürülüyor. Operasyon kapsamında ABD genelinde yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, milyonlarca dolarlık nakit para, lüks araç ve kripto varlıklara da el konulduğu açıklandı.

Medicare nedir?

Medicare, ABD federal hükümeti tarafından yürütülen kamu sağlık sigortası programı olup, başta 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar olmak üzere engelli bireyler ile belirli ağır hastalıklara sahip kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sistem olarak biliniyor. - LEFKOŞA