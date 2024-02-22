KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında eski bakan ve eşi tutuklandı - Son Dakika
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KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında eski bakan ve eşi tutuklandı

KKTC\'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında eski bakan ve eşi tutuklandı

KKTC'de yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 dönem bakanlık yapmış olan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tutuklandı. Hırsızlık, hile ve sahtekarlık yapmakla suçlanan Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Direktörü Serdal Gündüz ile Uluslararası Ofis Sorumlusu Amir Şakira da yeniden hakim karşısına çıkarılacak.

22.02.2024 21:24
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2009-2018 yılları arasında KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tutuklandı.

Güzelyurt'ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, dün akşam saatlerinde tutuklandı. KKTC Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Dürüst çiftinin "sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Açıklamada, Kemal Dürüst'ün yarın Güzelyurt'ta, Meray Dürüst'ün ise başkent Lefkoşa'da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta tutuklanarak, hırsızlık, hile ve sahtekarlık yapmakla suçlanan Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Direktörü Serdal Gündüz ile Uluslararası Ofis Sorumlusu Amir Şakira da yarın yeniden hakim karşısına çıkarılacak.

Kemal Dürüst, KKTC'de 2009-2018 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, 3 kez de Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında eski bakan ve eşi tutuklandı - Son Dakika

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