KKTC'de Yasa Dışı Giriş Alarmı - Son Dakika
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KKTC'de Yasa Dışı Giriş Alarmı

11.06.2026 22:40
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KKTC, Birleşmiş Milletler refakatindeki Rum itfaiyecinin yasa dışı girişini protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü refakatinde bulunan Rum itfaiyecinin Çayhan Düzü'ne yasa dışı giriş yaptığını açıkladı.

KKTC'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile sınırında kaçak geçiş alarmı verildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü refakatinde bulunan Rum itfaiyecinin bugün Çayhan Düzü'ne yasa dışı giriş yaptığı bildirildi.

Yürütülen incelemede, söz konusu şahsın BM Barış Gücü ile birlikte Ara Bölge'de yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Şahıs, gerekli uyarıların yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

"Barış Gücü'nün Ara Bölge içerisinde bu tür faaliyetlere izin vermesi kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Gücü'nün KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın Ara Bölge içerisinde bu tür faaliyetlere izin vermesinin, ayrıca faaliyet alanının KKTC topraklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak BMBG nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve yaşanan ihlalin protesto edildiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, BM Kıbrıs Barış Gücü'nün bundan sonraki faaliyetlerinde KKTC makamlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamasının, benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması ve gerginlik çıkmaması bakımından önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, Çayhan Düzü'nün KKTC toprağı olduğu ve bölgenin yangın güvenliğinin KKTC İtfaiye Şubesi tarafından sağlandığı belirtilerek, ülkenin egemenlik hakları ile sınırlarının korunması konusundaki kararlılığın sürdürüleceği kamuoyuna duyuruldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Dış Politika, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de Yasa Dışı Giriş Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Yeniçıktı Fatih Yeniçıktı:
    ayrıntı yok ya niye sadece kaçak giriş diyonuz ne için girdi kimdi daha fazla bilgi alsaydınız iyi olurdu haber tamamlanmamış gibi hissettim 0 0 Yanıtla
  • Hande Günay Hande Günay:
    Avrupa'da böyle bir durum olsa uluslararası mahkemeye gidilir ama bizde protesto edilip geçiştiriliyor 0 0 Yanıtla
  • Gülşah Barut Gülşah Barut:
    teknoloji ve koordinasyon sistemleri varken hala böyle temel sorunlar yaşanıyo bu tür ihlalleri izlemek için uydu takip sistemi kurulması gerekir aksi takdirde bunlar tekrar tekrar olacak 0 0 Yanıtla
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