KKTC'de Yasa Dışı Giriş Alarmı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü refakatinde bulunan Rum itfaiyecinin Çayhan Düzü'ne yasa dışı giriş yaptığını açıkladı.

KKTC'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile sınırında kaçak geçiş alarmı verildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü refakatinde bulunan Rum itfaiyecinin bugün Çayhan Düzü'ne yasa dışı giriş yaptığı bildirildi.

Yürütülen incelemede, söz konusu şahsın BM Barış Gücü ile birlikte Ara Bölge'de yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Şahıs, gerekli uyarıların yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

"Barış Gücü'nün Ara Bölge içerisinde bu tür faaliyetlere izin vermesi kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Gücü'nün KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın Ara Bölge içerisinde bu tür faaliyetlere izin vermesinin, ayrıca faaliyet alanının KKTC topraklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak BMBG nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve yaşanan ihlalin protesto edildiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, BM Kıbrıs Barış Gücü'nün bundan sonraki faaliyetlerinde KKTC makamlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamasının, benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması ve gerginlik çıkmaması bakımından önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, Çayhan Düzü'nün KKTC toprağı olduğu ve bölgenin yangın güvenliğinin KKTC İtfaiye Şubesi tarafından sağlandığı belirtilerek, ülkenin egemenlik hakları ile sınırlarının korunması konusundaki kararlılığın sürdürüleceği kamuoyuna duyuruldu. - LEFKOŞA