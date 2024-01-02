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KKTC Meclis Başkan Yardımcısı'nın Eşi İtalya'da Gözaltına Alındı - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkan Yardımcısı'nın Eşi İtalya'da Gözaltına Alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat İtalya'da gözaltına alındı. Kürşat'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmezken, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildiği iddia edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdenefe ile iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı\'nın Eşi İtalya\'da Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 21:38,  Güncelleme: 21:40
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat İtalya'da gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fezilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat İtalya'da gözaltına alındı. Kürşat'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmezken, çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildiği iddia edildi. Özdenefe'nin de İtalya'da bulunduğu belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Özdenefe ile iletişime geçtiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe'nin eşi Avukat Akan Kürşat'ın İtalya'da gözaltına alındığını öğrenir öğrenmez, Meclis Başkan Yardımcısıyla iletişime geçmiş, olay hakkında bilgi almış ve kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın ilgili makamlar nezdinde gelişmeleri yakından takip ettiği ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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Kıbrıs, İtalya, Tatar, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KKTC Meclis Başkan Yardımcısı'nın Eşi İtalya'da Gözaltına Alındı - Son Dakika


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