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KKTC Sahillerine 3 Kişinin Cansız Bedeni Vurdu - Son Dakika
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KKTC Sahillerine 3 Kişinin Cansız Bedeni Vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine bir ay içinde 3 kişinin cansız bedeni vurdu. KKTC sahillerinde bulunan cesetlerin Avrupa Birliği ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor.

KKTC Sahillerine 3 Kişinin Cansız Bedeni Vurdu
24.01.2024 - 21:08,  Güncelleme: 21:08
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine bir ay içinde 3 kişinin cansız bedeni vurdu.

Antalya'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine de çok sayıda ceset vurdu. KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İlk ceset, 8 Ocak'ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirtildi.

İkinci ceset, ise 14 Ocak'ta Dipkarpaz'da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz'daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

Üçüncü ceset, 22 Ocak'ta Dipkarpaz'ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor.

Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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