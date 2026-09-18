KKTC’deki Filo Jet faciasında 4’üncü duruşma: Kayıp yakınlarından mahkeme önünde protesto

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen Filo Jet deniz faciasının ardından gözaltına alınan 9 zanlı 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme önünde toplanan kayıp yakınları zanlıları protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet deniz faciası kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 9 zanlı bugün 4'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılacak. Zanlıların mahkemeye getirilmesi öncesinde mahkeme önünde toplanan kayıp yakınları, zanlıları ve zanlıların avukatlarını protesto etti. Kayıp yakınları, yaşananları "katliam" olarak nitelendirdi. Facianın bir kaza olmadığını savunan aileler, yolcuların tehlike bilinmesine rağmen ölüme götürüldüğünü ifade ederek tepki gösterdi. Acılı aileler, sadece kaptan ve mürettebatın değil firma sahiplerinin de yargılanması çağrısında bulundu.

"Hepsi buraya gelip yargılansın"

Faciada annesini kaybeden bir kadın, sorumlu olan herkesin yargı önüne çıkarılmasını istedi. Kadın, "Hepsi buraya gelip yargılansın. Onlar şimdi koltuklarında rahat oturmasın. Bizce sadece kaptan ve mürettebat değil bunun sorumlusu. Bu gemiye kimler izin verdi? Bu gemiye kim izin verdi? Bize bunların hesabını tek tek göstersinler. Göstermedikleri sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek" dedi.

"Benim her şeyim yarım kaldı"

Hayatını kaybedenler ve halen kayıp olanlar için adalet istediklerini belirten kadın, "Biz adalet istiyoruz burada. Ölen insanlar için, kayıp olan insanlar için. Bir haftadır gemi geldi, ses yok. Biz böyle mi arayacağız adaleti? Biz nasıl güvenelim hükümetimize, adaletimize? Elim ayağım titriyor benim. Ben annemi kaybettim. Benim her şeyim yarım kaldı. Bunların tek tek hesabını verecekler. Vermek zorundalar bize, bu insanlara vermek zorundalar" dedi.

Zanlıların avukatlarına da tepki gösterildi

Mahkeme önünde zanlıların avukatlarına da tepki gösterildi. Acılı aileler, "Nasıl savunursunuz onları?", "Sizin de çocuğunuz yok mu?", "Yüreğiniz yok mu sizin?", "Bu çocuklarımızı kim getirecek?" ifadeleriyle zanlıların avukatlarına tepki gösterdi.

Polis, Girne Kaza Mahkemesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

14 kişi hayatını kaybetti, kayıp 14 kişi aranıyor

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında ilk etapta 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR tarafından yaklaşık 554 metre derinlikteki gemi enkazından 6 kişinin daha naaşı çıkarılmıştı. Faciada 14 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 14 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları devam ediyor.