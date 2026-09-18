KKTC’deki Filo Jet faciasında 4’üncü duruşma: Kayıp yakınlarından mahkeme önünde protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC’deki Filo Jet faciasında 4’üncü duruşma: Kayıp yakınlarından mahkeme önünde protesto

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meydana gelen Filo Jet deniz faciasının ardından gözaltına alınan 9 zanlı 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen Filo Jet deniz faciasının ardından gözaltına alınan 9 zanlı 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme önünde toplanan kayıp yakınları zanlıları protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet deniz faciası kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 9 zanlı bugün 4'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılacak. Zanlıların mahkemeye getirilmesi öncesinde mahkeme önünde toplanan kayıp yakınları, zanlıları ve zanlıların avukatlarını protesto etti. Kayıp yakınları, yaşananları "katliam" olarak nitelendirdi. Facianın bir kaza olmadığını savunan aileler, yolcuların tehlike bilinmesine rağmen ölüme götürüldüğünü ifade ederek tepki gösterdi. Acılı aileler, sadece kaptan ve mürettebatın değil firma sahiplerinin de yargılanması çağrısında bulundu.

"Hepsi buraya gelip yargılansın"

Faciada annesini kaybeden bir kadın, sorumlu olan herkesin yargı önüne çıkarılmasını istedi. Kadın, "Hepsi buraya gelip yargılansın. Onlar şimdi koltuklarında rahat oturmasın. Bizce sadece kaptan ve mürettebat değil bunun sorumlusu. Bu gemiye kimler izin verdi? Bu gemiye kim izin verdi? Bize bunların hesabını tek tek göstersinler. Göstermedikleri sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek" dedi.

"Benim her şeyim yarım kaldı"

Hayatını kaybedenler ve halen kayıp olanlar için adalet istediklerini belirten kadın, "Biz adalet istiyoruz burada. Ölen insanlar için, kayıp olan insanlar için. Bir haftadır gemi geldi, ses yok. Biz böyle mi arayacağız adaleti? Biz nasıl güvenelim hükümetimize, adaletimize? Elim ayağım titriyor benim. Ben annemi kaybettim. Benim her şeyim yarım kaldı. Bunların tek tek hesabını verecekler. Vermek zorundalar bize, bu insanlara vermek zorundalar" dedi.

Zanlıların avukatlarına da tepki gösterildi

Mahkeme önünde zanlıların avukatlarına da tepki gösterildi. Acılı aileler, "Nasıl savunursunuz onları?", "Sizin de çocuğunuz yok mu?", "Yüreğiniz yok mu sizin?", "Bu çocuklarımızı kim getirecek?" ifadeleriyle zanlıların avukatlarına tepki gösterdi.

Polis, Girne Kaza Mahkemesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

14 kişi hayatını kaybetti, kayıp 14 kişi aranıyor

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında ilk etapta 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR tarafından yaklaşık 554 metre derinlikteki gemi enkazından 6 kişinin daha naaşı çıkarılmıştı. Faciada 14 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 14 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti3. SayfaMahkemeGözaltıKıbrısHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:48
Aziz Yıldırım sahaya indi Samandıra’da hareketli saatler
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:04:08. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC’deki Filo Jet faciasında 4’üncü duruşma: Kayıp yakınlarından mahkeme önünde protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement