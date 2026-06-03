İtfaiyeden hızlı müdahale

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafenin klima motorunda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir kafenin klima motorunda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - AYDIN