Hastalığını unuttu, alevlere koştu...65 yaşındaki Hanife Teyze alevlerin önüne geçti - Son Dakika
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Hastalığını unuttu, alevlere koştu...65 yaşındaki Hanife Teyze alevlerin önüne geçti

Hastalığını unuttu, alevlere koştu...65 yaşındaki Hanife Teyze alevlerin önüne geçti
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Bursa Yenişehir'de anızda çıkan yangın ormana sıçradı. KOAH hastası 65 yaşındaki Hanife Tiryaki, hastalığına rağmen alevlere müdahale etti. Yangının ardından itfaiye amiri Fatih Kılıç, Hanife Teyze'yi evinde ziyaret ederek teşekkür etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangını gören 65 yaşındaki KOAH hastası Hanife Tiryaki, hastalığını unutarak alevlerin üzerine koştu. Yangının ormanlık alana sıçramaması için var gücüyle mücadele eden Hanife Teyze'nin yardımına kısa sürede Büyükşehir itfaiye ekipleri yetişti. Yangının ardından kendisini ziyaret eden itfaiye amiri Fatih Kılıç'ı kapıda gören Hanife Tiryaki duygu dolu anlar yaşadı.

Fethiye Köyü'nde önceki gün anızda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormana sıçradı. Alevleri gören 65 yaşındaki Hanife Tiryaki, ormanın yok olmaması için hiç düşünmeden müdahale etti.

KOAH hastalığını unuttu, alevlerin üzerine yürüdü

KOAH hastası olmasına rağmen hastalığını bir kenara bırakan Hanife Teyze, yangını söndürmek ve alevlerin ilerlemesini engellemek için var gücüyle çalıştı. O sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri. 2 dozerle müdahale edilirken, ormana sıçraması da önlendi.

Dumandan yüzü kapkara oldu

Yangın sırasında Hanife Tiryaki'nin gösterdiği mücadeleyi gören Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye amiri Fatih Kılıç, yüzü simsiyah olan yaşlı kadının yanından ayrılmadı. Ekipler, yangının ardından Hanife Teyze'yi evine bıraktı.

Olaydan sonra kapısı çalındı, karşısında itfaiye amirini gördü

Yangının ardından Hanife Tiryaki'yi unutmayan itfaiye amiri, yaşlı kadına teşekkür etmek için evinde ziyaret etti. Kapıyı açtığında karşısında itfaiye amiri Fatih Kılıç'ı gören Hanife Teyze, onu sarılarak karşıladı. İkili arasındaki samimi sohbet, o gün yaşananları yeniden hatırlattı.

Yangın anlarını anlatan Hanife Tiryaki, "Ormanların yandığını görünce dayanamadım. Ben KOAH hastasıyım ama ne yapayım, öyle yangını görünce dayanamadım. Hastalığımı unuttum, var gücümle müdahale ettim. İtfaiye ekipleri Hızır gibi yetişti" dedi.

İtfaiye amirinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Hanife Teyze, "Bizi çocukluğumuzu hatırlattı" ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki Hanife Teyze'nin hastalığına rağmen yangına karşı verdiği mücadele ve ardından itfaiye amiriyle yaşadığı buluşma, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İHA

Yenişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Ormana, Bursa, Yaşam, Koah, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastalığını unuttu, alevlere koştu...65 yaşındaki Hanife Teyze alevlerin önüne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastalığını unuttu, alevlere koştu...65 yaşındaki Hanife Teyze alevlerin önüne geçti - Son Dakika
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