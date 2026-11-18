Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine ateşlediği bir seyir füzesinin önlenerek imha edildiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Husiler'in Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bir seyir füzesi fırlattığını ifade etti. El-Maliki, füzenin önlenerek imha edildiğini aktardı.

Son haftalarda Husi milisleri, havaalanları, enerji altyapısı, askeri tesisler ve Riyad'ın finans bölgesi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere saldırılar düzenlemişti.