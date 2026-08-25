Kocaali'de Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga

Sakarya'nın Kocaali ilçesine Diyarbakır'dan gelen mevsimlik tarım işçileri arasında ailevi sebeplerden dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kocaali ilçesi Açmabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fındık işçiliği yapmak gayesiyle Diyarbakır'dan Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri; A.D., Ü.D., S.D., D.D., H.Y. ve M.Y. arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda A.D. (31), M.Y.'yi (30) bıçakla sağ baldırından yaraladı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.