Kocaeli 100 Karayolu\'nda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kocaeli 100 Karayolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin hakimiyetinde bulunan 34 KY 4920, 41 AHU 906 ve 06 BN 5930 plakalı 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sebebiyle 06 BN 5930 plakalı otomobil sürücüsü Emre E. ile yanında yolcu olarak bulunan Ersin Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken, trafikte durma noktasına geldi.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ