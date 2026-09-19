Kocaeli Başiskele\'de motosiklet bariyere çarptı, 34 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Sefa Sirmen Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulut B. (34) idaresindeki 41 BFK 150 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Bulut B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, 41 BFK 150 plakalı motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.