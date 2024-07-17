Kocaeli Büyükşehir Encümen Toplantısında Gürültü Kirliliğine İdari Para Cezası

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Kocaeli Büyükşehir Encümen toplantısında gürültü kirliliğine neden olan 2 firmaya 309 bin 636 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı ikinci encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleşti. Çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda gürültü kirliliğine neden olan iki firmaya ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran marketlere verilen cezalar onaylandı. Encümende ayrıca diğer konular görüşülerek karara bağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sırasında gürültü yaptığı tespit edilen iki işletmeye yazılan 309 bin 636 TL'lik cezayı onayladı. Buna göre İzmit ilçesinde faaliyet gösteren eğlence yerine 232 bin 264 TL ve Derince ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna 77 bin 372 TL idari para cezası verildi. Başkanlığa bağlı ekipler, gürültü denetimlerinin devam ettiğini ve gürültü kirliliğine neden olduğu tespit edilen kişi ve kuruluşlara idari para cezası verileceği vurgulandı. - KOCAELİ