 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de 2 kişiyi darp eden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 2 kişiyi darp eden 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu 2 kişi sokakta kemerle darp edildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli\'de 2 kişiyi darp eden 3 şüpheli yakalandı
17.12.2023 - 19:02,
Abone Ol

Kocaeli'de sokakta 2 kişiyi tekmeleyip, kemerle feci şekilde darp eden 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eğlence mekanı dışında devam eden olayda yere yatırılan 2 şahıs kemerle acımasızca dövüldü. Aldığı darbeler sonucu şahıslardan biri yerde hareketiz şekilde kalırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı, ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği, gruptaki diğer kişilerin ise çevreyi kontrol ettiği görüldü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Darp olayına karışan E.A., N.U. ve A.K. ile kavgaya dahil olan 2 kişi çok geçmeden yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kemal Paşa Mahallesi, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 2 kişiyi darp eden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 19:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 kişiyi darp eden 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement