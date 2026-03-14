Kocaeli\'de 3 Şüpheliye Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de polis ekipleri 3 şüphelinin üst aramasında toplam 78,69 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında E.K., H.K. ve A.E.K. isimli şahısları durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 3 ayrı şahıstan toplamda daralı ağırlığı 78,69 gram olan narkotik madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - KOCAELİ