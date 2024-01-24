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Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı yönde giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu, kazalı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli\'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
24.01.2024 - 22:16,
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Kocaeli'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı yönde giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolu Muallimköy mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden D.A. hakimiyetindeki 41 HH 266 plakalı otomobil, F.A. idaresindeki 42 AL 086 plakalı otomobil, S.T'nin yönetimindeki 28 ACR 380 plakalı cip ile Yılmaz Yiğiter'in kullandığı 31 KDA 73 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Yılmaz Yiğiter ve Ö.Ö. isimli yolcu otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Yılmaz Yiğiter ve Ö.Ö. sıkıştıkları otomobilde çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı hastanelere sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yılmaz Yiğiter, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağladığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normale seyrine döndü.

Kaynak: İHA
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