Kocaeli\'de Aileler Arasında Silahlı Kavga

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Kocaeli'de çocuklar arasında çıkan kavgaya dahil olan 2 aile arasında silah ve sopalar konuştu. Kurşunlar bir evin duvarlarına isabet ederken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. Polis kavga ilişkin 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga, Dilovası ilçesi İstiklal Caddesi 530 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen 2 ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya ailelerde dahil oldu. Silah ve sopaların konuştuğu olayda kurşunlar, bir binanın duvarlarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ