Kocaeli\'de Altın Tartışması Kanlı Bitti: Eşini Kazara Vurarak Öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle çıkan kavgada, eşini kazara vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Canımı, sevdiğimi aldılar, Allah onların da sevdiğinin canını alsın. Ben neden eşimi öldüreyim, çocuklarımı öksüz bırakayım" dedi.

19 Haziran 2022 yılında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde düğünde karşılaşan iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Ş. silahla vurularak yaşamını yitirmiş, Tarık Ö. ve Tayfun D. de yaralanmıştı. Yılmaz Ş. eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, oğlu Haydar Ş. ise müştekileri öldürmeye teşebbüs suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Tarık annemin saçından tuttu, şakağına tabancayı dayadı ve ateş etti"

Olaya ilişkin açılan davanın 2. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Ş., avukatı Nurcan Özlen, tutuksuz sanık Haydar Ş'nin avukatı Gizem Dirbisoğlu, tanık ve aileler katıldı. Başka suçtan hükümlü bulunan sanık Haydar Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Tanık olarak dinlenen sanığın 16 yaşındaki oğlu T.Ş., "Olay günü önce dedemin yanındaydım. Babam beni arayarak, 'Karşı taraf bizi basmaya geliyor, gel' dedi. Babamın yanına diğer eve gittim. Babam, karşı taraftan Tayfun, Tarık, ve Nadir ile tartışıyordu. Tarık'ın elinde havlu vardı, onun altında silah vardı. Karşı taraf babama küfürler etti. Tarık annemin saçından tuttu, şakağına tabancayı dayadı ve ateş etti. Tarık anneme ateş ettikten sonra 2 kez de havaya ateş etti. Tarık ve yanındaki 2 kişi daha sonra kaçtı. Babamın üstünde de kuru sıkı tabanca vardı ama kullanmadı. Babamdaki kurusıkı tabancayı alarak arabaya götürdüm, ben de kimseye vurmadım" dedi.

"Canımı, sevdiğimi aldılar, Allah onların da sevdiğinin canını alsın"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Yılmaz Ş., "Canımı, sevdiğimi aldılar, Allah onların da sevdiğinin canını alsın. Ben neden eşimi öldüreyim, çocuklarımı öksüz bırakayım. Ben ve ailem mağdur durumdayız. Eşimi Tarık öldürdü. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Tahliye talep etti

Sanık Yılmaz Ş.'nin avukatı Nurcan Özlen, "Müvekkilim ve tanık beyanlarına katılıyoruz. Bilirkişi raporu isimler belirtilmediği için bu yönden yeterli değildir. Yeniden bilirkişi raporu alınması, bu mümkün değilse keşif yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dosyadan tutuksuz olarak yargılanan Haydar Ş'nin avukatı Gizem Dirbisoğlu ise "Müşteki ile mağdurların mahkeme huzurunda tekrar dinlemelerini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Tarık Ö'nün dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekiler Tarık Ö. ve Tayfun D.'nin uzaktan akraba oldukları, olay tarihinde şüpheli Yılmaz Ş.'nin gittiği düğün merasiminde müşteki Tayfun D. ile karşılaştığı, Yılmaz Ş.'nin daha öncesindeki düğünlerde taktığı altını Tayfun D.'den istemesi sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Yılmaz Ş.'nin düğünden sonra evine döndüğü, bir süre sonra müştekilerin araçları ile şüphelilerin ikametinin yakınlarına geldiklerinin kaydedildiği iddianamede, müştekilerin kendilerine saldırmak amacıyla geldiğini düşünen Yılmaz Ş.'nin, soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen silahını yanına alarak, aracı ile müşteki Tayfun D.'nin aracının önünü kestiği ifade edildi.

Başkasına ateş ederken eşini öldürmüş

Araçtan elinde silahıyla inen Yılmaz Ş. ile oğlu Haydar Ş.'nin boru, sopa ve bijon anahtarı ile müştekilerin yanına gittiği, taraflar arasında arbede yaşandığı, şüpheli Yılmaz Ş.'nin elinde bulunan silahla mağdur Nadir D. ve müştekiler Tayfun D. ile Tarık Ö.'yü hedef alarak 2-3 el ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, ateş edilen mermilerden birinin müşteki Tarık Ö.'nün kaburgasından girerek omzundan çıktığı, diğer merminin ise müşteki Tayfun D.'nin başını sıyırdığı, Nadir D.'ye ise merminin isabet etmediği vurgulandı. Arbede sırasında Haydar Ş.'nin elinde bulunan bijon anahtarı ve sopa ile saldırmaya devam ettiğinin ifade edildiği iddianamede, Yılmaz Ş.'nin silahını tekrar ateşlediği ve silahtan çıkan merminin eşi Gülten'in başına isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği yer aldı. - KOCAELİ