Kocaeli'de Arı Kovanları Parçalandı, Arılar Telef Oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de Arı Kovanları Parçalandı, Arılar Telef Oldu

Kocaeli\'de Arı Kovanları Parçalandı, Arılar Telef Oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Ergin'e ait arı kovanları parçalandı, arıları da telef oldu. Ergin, yaklaşık 100 bin TL zararının olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Arıcılık faaliyeti yaptığı bölgede hayvan sahipleri tarafından istenmeyen Ergin, arılarının zarar görmemesi için hayvanların yeşilliği yemesine müdahale etmediğini söyledi.

28.05.2024 12:04
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Ergin'e ait arı kovanları parçalandı, arıları da telef oldu. Yaklaşık 100 bin TL zararının olduğunu söyleyen Ergin, şikayetçi oldu.

Derince'de ikamet eden Ramazan Ergin, geçtiğimiz yıl arıcılık yapmak için Körfez Orman İşletme Şefliğine başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Ergin'e, Körfez Sipahiler köyünde arıcılık faaliyeti yapabilmesi için izin verildi. 1 yıldır Sipahiler'de arıcılık ile uğraşan Ergin, geçtiğimiz günlerde 24 kovanından 12'sinin parçalandığını, arılarının ise telef olduğunu gördü.

Şikayetçi oldu

100 bin TL zararının olduğunu söyleyen Ergin, jandarma ekiplerine şikayette bulundu. Ergin jandarmadaki ifadesinde, "Arı kovanlarımı kontrol için gittiğimde, kovanlarıma gidiş yolunda iş makinesiyle geniş bir kanal açıldığını ve geçişin engellendiğini gördüm. Bu açılan yol, acil ve yangın yolu olarak geçmektedir. Bende aracımı bırakarak, kovanlarımın bulunduğu yere zor bela gittim. Kovanlarıma ve arılarıma bilerek zarar verilmiş ve toplamda 100 bin TL zararım oluşmuştur" dedi. Ramazan Ergin, orman muhafaza memuru, kepçe operatörü ve bölgedeki 2 hayvan sahibinden şikayetçi oldu.

"Hayvan sahipleri beni istemiyor"

8 arı kovanı ile çalışmaya başladığını, 1 yıl içinde bu sayının 24'e yükseldiğini anlatan Ergin, "Arılarımın burada olmasını ve üretim yapmamı çevredeki hayvancılar istemedi çünkü bende hayvanların buradaki yeşilliği yemesine müdahale etmedim. Bu yüzden hayvan sahipleri de beni istemiyor. Burası merkezden çok uzakta bir alan. Bu alana hayvanların zarar vermesini istemedim. Köylülerin saldığı hayvanlar arılarıma zarar veriyor" dedi.

Arıcılık yaptığı bölgedeki yolun da iş makinelerince bozulduğunu ifade eden Ergin, aracı giremediği için kalan kovanlarını götüremediğini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Arı Kovanları Parçalandı, Arılar Telef Oldu - Son Dakika

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