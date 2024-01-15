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Kocaeli'de Banka Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık - Son Dakika
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Kocaeli'de Banka Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık

Kocaeli'de kendini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs, promosyon ödemesi bahanesiyle bir adamı dolandırdı. Dolandırılan adam, durumu fark edince bankaya şikayetçi oldu. Mahkeme, sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli\'de Banka Görevlisi Rolüyle Dolandırıcılık
15.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 11:24
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Kocaeli'de kendini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, promosyon ödemesi yalanıyla 57 yaşındaki adamı dolandırdı.

Olay, 2020 yılında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, kendini banka görevlisi olarak tanıtan H.K, telefonla aradığı T.B.'ye (57) promosyon ödemesi alabileceğini söyledi. Buna inanan T.B., telefonda kendisine verilen talimatları gerçekleştirdi. Hesabından 3 bin TL çekildiğini gören T.B. durumdan şüphelendi. Hemen hesabının bağlı olduğu bankayı arayan T.B., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

Promosyon ödemesi alacağını düşünürken dolandırıldı

Hakkında dava açılan sanığın Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda mağdur T.B. ile sanık avukatı hazır bulundu, H.K. ise duruşmaya katılmadı. Başından geçenleri anlatan T.B., "Olay tarihinde bankada görev yaptığını söyleyen kişi beni aradı. Promosyon ödemesi için bilgi vererek, benim de alabileceğimi söyledi. Ben de bunu kabul ettim ve söylenen talimatlara uydum. Bana verdiği talimatlara uyunca hesabımdan 3 bin TL çekildiğini fark ettim. Bunun üzerine hemen hesabı bloke ederek bankaya durumu anlattım. Bu şekilde dolandırıldığımı anladım. Bankaya gidip durumu anlatmamış olsaydım daha da fazla dolandırılırdım. Paramı alamadım, şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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