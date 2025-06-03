Kocaeli\'de Bayram Öncesi Duyguları Sömüren Dilenci Yakalandı

Kocaeli'de bayram öncesi vatandaşın duygularını sömürmeye çalışan dilenci yakalandı, üzerinden 20 bin 575 TL çıktı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çoban Mustafa Paşa Camii civarında dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsı yakaladı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden tam 20 bin 575 TL çıktı. Şahıs, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürülerek üzerinde bulunan paraya tutanakla el konuldu. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi. - KOCAELİ