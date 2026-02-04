"Aldatma" iddiası ile eşini öldürmüştü: "Protokol imzalamalarını beklerken cinayet yaşandı" - Son Dakika
"Aldatma" iddiası ile eşini öldürmüştü: "Protokol imzalamalarını beklerken cinayet yaşandı"

"Aldatma" iddiası ile eşini öldürmüştü: "Protokol imzalamalarını beklerken cinayet yaşandı"
04.02.2026 14:16  Güncelleme: 14:21
Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi Kıymet Budak'ı 'aldatma' iddiasıyla öldüren Ş. Budak, akıl sağlığı raporu beklenirken mahkeme karşısına çıktı. Tanık ifadeleri, boşanma protokolünün beklenmesi sırasında cinayet olayının yaşandığını ortaya koydu.

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini "aldatma" iddiasıyla öldüren sanık tekrardan mahkeme karşısına çıktı. Sanık hakkında istenen akıl sağlığı raporu hala gelmediği görülürken, tanık olarak dinlenen avukat, "Protokol imzalamalarını beklerken cinayet olayı yaşandı" dedi.

Gölçük ilçesi Halıdere'de bulunan restoranda 23 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, Kıymet Budak (33), tartıştığı eşi Ş. Budak (53) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak'ın eşi Ş. Budak ile ağabeyi N. Budak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş. Budak tutuklanırken, ağabeyi N. Budak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kıymet Budak'ın cenazesi ise günlerce kimse teslim almayınca savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedilmişti.

Akıl sağlığı raporu bekleniyor

"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından yargılanan Ş. Budak'ın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ş. Budak, taraf avukatları ve tanık katıldı. Geçtiğimiz celselerde adli tıp kurumundan istenen raporda, Ş. Budak'ın cezai ehliyeti tam olduğu tespit edilmiş ancak sanık avukatı itiraz etmişti. Bunun üzerine sanık İhtisas Gözlem Dairesi'ne sevk edilmişti. Ancak bu celse hala raporun mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.

"Protokol imzalamalarını beklerken olay meydana geldi"

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen S.G., "Sanık eski bir müvekkilim vasıtasıyla bana geldi. Boşanma konusunda hukuki destek istedi. Detayları sorduk. Boşanma sebebi olarak aldatma durumunu anlattı. Görüşmelerde karşı taraf yoktu ancak telefonla konuşuyordu. Müvekkil çocukların velayetlerini almak istemişti. Ben de çocukların anne şefkatinde kalması gerektiğini söyledim. Sanık annenin öyle bir anne olmadığını, aldatma olayı olduğunu söyleyerek velayeti almak istediğini söyledi. Hatta bana bir video seyrettirdi. Videoda kız, annesinin olumsuz bazı olaylarını anlatıyordu. Normalde ben çocuğun anne yanında kalması taraftarı olurum ancak bu durumda çocuğun anne yanında kalmasını istemedim. Videodaki ağırlıklı konu annenin çocuklarına karşı eylemleriydi. Annenin güven sarsıcı davranışlarının çocuklarının yanında gerçekleştiği söylendiği için ve böyle video verildiği için velayet konusunda müvekkilimizi haklı görmüştüm. Beraber gelip protokol imzalayacak ve mahkemeye müracaat edecektik. Ancak bu görüşmemizden yaklaşık 10 gün sonra davanıza konu olay meydana geldi. Dolayısıyla protokol imzalanamadı. Biz protokol için bizlere gelmelerini beklerken bu olay meydana geldi. Görüşmeler sırasında bir olumsuzluk gözlemlemedik. Karşı tarafın anlaşmalı prosedüre dair bir itirazı olmadığını müvekkilimiz bize aktarmıştı. Telefon görüşmeleri sırasında da böyle bir hava sezinlememiştim" dedi.

Mahkeme heyeti, raporun beklenilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İlk duruşma

Öte yandan, 5 Temmuz'da görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkan sanık savunmasında, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Kızım İran'da annesinin başka adamlarla cinsel ilişkiye girdiğini görmüş. Kıymet, kızımızı tehdit edip korkuttuğu için çocuğum bunu bana ilk başta söylemedi. Bunun üzerine boşanmak istediğimi söyledim ve eşim bunu kabul etti. Protokol aşamasında Kıymet boşanmaktan vazgeçti. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için dışarı çıktığımızda eşim bana küfür ederek hakaretlerde bulundu. Çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde ise 'Çocukların senden olduğu ne malum' dedi. Bunun üzerine üzerimde bulunan silahı çıkararak 2 el ateş ettim. Daha sonra eve giderek durumu abime anlattım. Abim çocuklarım olması sebebiyle suçu üstleneceğini söyledi. Ertesi gün adliyeye gittiğimde her şeyi itiraf ettim" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

