Kocaeli\'de Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Savunmasında, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" diyen sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Olay, 18 Ekim 2022 yılında Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Beyza Sorguç (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Sorguç (31), Şanlıurfa'da kendisinden kaçan ve Kocaeli'ye yerleşen eşini takip etti. Eşinin ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın aracıyla evinin otoparkına geldiğini gören Sorguç, önce kayınpederine, daha sonra da araçtan eve doğru koşan eşine ateş etti. Beyza ve babası hayatını kaybetti, Ömer Sorguç ise gözaltına alındı. Sorguç, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dava aşamasında sanığın maktulle 38 gün evli kaldığı, Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye gelen eşini takip ettiği ve 6 gün boyunca evlerini otelden gözetlediği öğrenildi. Ayrıca sanık, eşinin düğünde takılan 1 milyon değerindeki takıyı aldığı ve kendisini dolandırdığını da iddia etti.
"İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum, psikiyatri tedavi alıyorum"
Tutuklu sanık Ömer Sorguç'un Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya maktullerin aile avukatı Ersayın Işık, sanık Ömer Sorguç ve avukatı katıldı. Olay sebebiyle pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ömer Sorguç, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" dedi.
Avukat Ersayın Işık ise "Olay tasarlayarak hunharca işlenmiştir. Sanığın en yüksek suçtan cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.
2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Mahkeme heyeti, sanığın eşi Beyza Sorguç ve kayınpederi Şahin Kılıç'a karşı işlemiş olduğu "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayıca sanık, "ruhsatsız silah kullanmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. - KOCAELİ
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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