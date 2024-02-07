Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli\'de Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki bir hemşire eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık, savunmasında işlediği suç sebebiyle uyku uyuyamadığını belirtti. Mahkeme, sanığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Olay, 18 Ekim 2022'de Barbaros Mahallesi'nde meydana gelmişti.

07.02.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Savunmasında, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" diyen sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Olay, 18 Ekim 2022 yılında Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Beyza Sorguç (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Sorguç (31), Şanlıurfa'da kendisinden kaçan ve Kocaeli'ye yerleşen eşini takip etti. Eşinin ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın aracıyla evinin otoparkına geldiğini gören Sorguç, önce kayınpederine, daha sonra da araçtan eve doğru koşan eşine ateş etti. Beyza ve babası hayatını kaybetti, Ömer Sorguç ise gözaltına alındı. Sorguç, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava aşamasında sanığın maktulle 38 gün evli kaldığı, Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye gelen eşini takip ettiği ve 6 gün boyunca evlerini otelden gözetlediği öğrenildi. Ayrıca sanık, eşinin düğünde takılan 1 milyon değerindeki takıyı aldığı ve kendisini dolandırdığını da iddia etti.

"İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum, psikiyatri tedavi alıyorum"

Tutuklu sanık Ömer Sorguç'un Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya maktullerin aile avukatı Ersayın Işık, sanık Ömer Sorguç ve avukatı katıldı. Olay sebebiyle pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ömer Sorguç, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" dedi.

Avukat Ersayın Işık ise "Olay tasarlayarak hunharca işlenmiştir. Sanığın en yüksek suçtan cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanığın eşi Beyza Sorguç ve kayınpederi Şahin Kılıç'a karşı işlemiş olduğu "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayıca sanık, "ruhsatsız silah kullanmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Şanlıurfa, Kocaeli, Mahkeme, Yargı, Olay, Ceza, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement