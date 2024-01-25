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Kocaeli'den çalınan otomobil Sakarya'da bulundu, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'den çalınan otomobil Sakarya'da bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nde çalındığı tespit edilen otomobil, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri tarafından bulundu. İçinde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Kocaeli\'den çalınan otomobil Sakarya\'da bulundu, 2 kişi gözaltına alındı
25.01.2024 - 09:51,
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Kocaeli'nden çalındığı tespit edilen otomobilin içinde bulunan iki kişi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit ilçesinde öğretmenlik yapan Mehmet A.K.'ye ait 34 TB 2523 plakalı Ford marka otomobil, dün öğle saatlerinde çalındı. Araç sahibinin şikayeti üzerine hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Otomobili çalan kişilerin Sakarya'ya gelebileceğini değerlendiren ekipler, Akyazı ilçesinde de çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonrasında otomobil, İnönü Mahallesi, 7083 Sokak'ta bulundu. Otomobil içinde bulunan E.Ö. (25) ile İ.A.(40) gözaltına alınırken 25 yaşındaki şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin inceleme devam ederken çalıntı olan otomobil, sahibine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'den çalınan otomobil Sakarya'da bulundu, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'den çalınan otomobil Sakarya'da bulundu, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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