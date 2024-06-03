Kocaeli'de Camdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde camı açık olan pencereye çıkan çocuk, sinekliğin yerinden çıkmasıyla 5. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak Şafak Sitesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki C.T., evin açık olan penceresine çıktı. Yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması ile çocuk 5. kattan aşağı düştü. Zemine çakılan çocuk ağır yaralanırken, durumu fark eden aile 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından çocuk Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ