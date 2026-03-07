Kocaeli'de Cinayet: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kocaeli'de Cinayet: 4 Şüpheli Tutuklandı

07.03.2026 00:33
Çayırova'da bir kişi başından vurularak öldürüldü, 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin evinin önünde tabancayla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 3 Mart günü saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.B evine girmek üzereyken kendisini takip ettiği tespit edilen K.N. isimli şüpheli tarafından arkasından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan C.B., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, cinayeti azmettirdikleri ve şüpheli K.N.'ye yardım ettikleri belirlenen V.N., S.N., M.N. ve Y.G. isimli şahıslar olay günü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.N., V.N., S.N. ve Y.G. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.N. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Cinayetin husumet nedeniyle işlendiği öğrenilirken, olayın meydana geldiği apartmanın önü ise ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından aynı gün apartman sakinleri tarafından yıkanarak temizlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, 3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet, Son Dakika

00:12
