Kocaeli'de Cinayet Soruşturması: 11 Gözaltı

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Kocaeli'de cinayet soruşturması: 11 şüpheli gözaltında

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 Eylül 2024 tarihinde Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan Huzur Müzikol adlı iş yerinde meydana gelen kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, "O.M, S.Ç, S.Ç, C.Ü, T.Ç, S.Ç, B.Y, C.K, S.Ö, İ.K, A.E.K" isimli 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan S.Ç, T.Ç ve S.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ç, S.Ö, A.E.Ç ve İ.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.