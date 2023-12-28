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Kocaeli'de çırak, fırında ustasıyla kavga ettikten sonra ateş açtı - Son Dakika
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Kocaeli'de çırak, fırında ustasıyla kavga ettikten sonra ateş açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fırında çırak ile ustası arasında çıkan kavga sonucunda çırak, tabancayla ateş açarak ustasını yaraladı. Çırak ve yanındaki 2 arkadaşı olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli\'de çırak, fırında ustasıyla kavga ettikten sonra ateş açtı
28.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 17:00
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırında ustası ile kavga eden çırak, 2 arkadaşını çağırarak tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan usta yaralanırken çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı.

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, usta ile çırak arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki taraf birbirine girdi. Bunun üzerine sinirlen çırak, fırından çıktı. Bir süre sonra çırak elinde tabancayla 2 arkadaşıyla birlikte dönerek ustasına ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği usta kanlar içinde yere yığılırken, çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de çırak, fırında ustasıyla kavga ettikten sonra ateş açtı - Son Dakika


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