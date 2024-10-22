Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Kocaeli'de doğal gaz patlamasında 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

22.10.2024 19:59
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Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti

Ecel, evden camiye giderken yakaladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden 65 yaşındaki adamın evden camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen ile Ö.E.E. yaralandı. Durumu ağır olan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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