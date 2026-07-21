Kocaeli'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Dolandırıcı Yakalandı

Kocaeli\'de Dolandırıcı Yakalandı
21.07.2026 16:24
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Kendini polis olarak tanıtan şüpheli, 600 bin TL'lik altın alarak yakalandı ve tutuklandı.

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan 600 bin TL değerindeki altınları teslim alan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde 3 bin 600 avro ele geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı 600 bin TL değerindeki altınını teslim etmeye ikna etti. Eve gelen şüpheli, altınları teslim alarak kayıplara karıştı. 17 Temmuz'da meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha araştırmaları sonucunda altınları teslim alan kişinin M.E.A. (30) olduğunu belirledi. Şüpheli, 20 Temmuz'da kullandığı araçla Ankara'dan Kocaeli istikametine seyir halindeyken Kandıra gişelerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 bin 600 avro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Kandıra Adliyesi'ne sevk edilen M.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Kocaeli, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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