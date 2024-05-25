Kocaeli'de Dut Toplamak İsterken Ağaçta Sıkışan Şahıs Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Dut Toplamak İsterken Ağaçta Sıkışan Şahıs Kurtarıldı

Kocaeli\'de Dut Toplamak İsterken Ağaçta Sıkışan Şahıs Kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dut toplamak için ağaca çıkan bir kişi dengesini kaybederek demir korkuluklara saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

25.05.2024 15:47
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Kocaeli'de dut toplamak için ağaca çıkan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde düşerek demir korkuluklara saplandı. Kalçasına ve beline giren demirleri kesen itfaiye erleri, sağlık ekipleri eşliğinde şahsı hastaneye götürdü.

Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Tepeköy Caddesinde bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dut toplamak için ağaca çıkan Y.K., bir süre sonra dengesini kaybetmesi neticesinde demir korkulukların üstüne düştü. Demir korkuluklar, Y.K'nın bel ve kalçasına saplanırken olayı gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin kontrolünde demire saplanan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde demir korkuluklar kesildi. Ambulansa alınan Y.K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Y.K'nın vücudunda kalan demirler itfaiye ve doktor eşliğinde çıkarıldı.

Y.K'nin hastanede tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Dut Toplamak İsterken Ağaçta Sıkışan Şahıs Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Dut Toplamak İsterken Ağaçta Sıkışan Şahıs Kurtarıldı - Son Dakika
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